Roma, proposto Vinicius Tobias dello Shakhtar

08/07/2025 | 00:15:36

Continua la ricerca della Roma sulla fascia destra. E stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club giallorosso continua a insistere per Wesley del Flamengo (per distacco la prima scelta). Ma ai giallorossi sono stati proposti anche dei profili alternativi, come il terzino dello Shakhtar classe 2004, Vinicius Tobias.

Foto: Instagram Vinicius Tobias