Roma, pronta la staffetta in difesa: entra Smalling, esce Fazio (c’è la Samp)

Una lunga trattativa, una delle più lunghe nella storia recente del calciomercato. E’ dal 10 luglio che la Roma insegue Smalling, è dal 10 luglio che Smalling aspetta la Roma dopo aver detto no a tutte le altre tentazioni. Nelle prossime 24 ore si dovrebbe finalmente sbloccare la trattativa, il club giallorosso si avvicinerà ai 20 milioni – bonus compresi – che erano stati chiesti dal Manchester United in tempi non sospetti. A quel punto Fazio, come anticipato stamattina da Sportitalia, sarebbe libero di andare alla Samp. La staffetta in difesa è pronta: Smalling sta per tornare, Fazio sta per lasciare. Non solo Smalling però con i Red Devils, la Roma ha infatti chiesto Diogo Dalot, difensore portoghese classe ’99, al Manchester United come anticipato ieri da Sportitalia.

Foto: AS