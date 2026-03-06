Roma, prof. Mariani: “Dybala? L’intervento è stato concordato ieri. Il rientro sarà deciso dallo staff e dal mister”

06/03/2026 | 16:13:40

Il professore Pier Paolo Mariani che si è occupato dell’operazione a Paulo Dybala, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“L’intervento è stato deciso ieri, dopo un consulto con il dottor Petrucci. La prima diagnosi è stata una lesione meniscale: a questo, però, non si associavano chiari segni dopo la risonanza magnetica. Per cui c’è stato un attimo di dubbio e ieri abbiamo deciso con il dottor Petrucci di fare un’artroscopia diagnostica e poi chirurgica. Tempi di recupero? Quello che abbiamo trovato è stata una rottura longitudinale completa del menisco esterno, la chiamiamo a manico di seppia. Era quella che dava la sensazione al giocatore che qualcosa si muovesse. I tempi di recupero, intesi come fuoriuscita da area ortopedica, sono di 45 giorni: poi i tempi del rientro in campo sarà deciso dallo staff della Roma, e infine dal mister”.

Foto: Instagram Roma