Chris Smalling, durante l’allenamento odierno, ha riportato una una lesione al flessore sinistro Una brutta notizia per la Roma in vista dell’impegno in Conference League e all’esordio in campionato. Esami più approfonditi saranno fatti nei prossimi giorni, ma per Smalling è quasi certo il forfait contro il Trabzonspor e la Fiorentina.

Foto: Twitter Smalling