Roma, problemi per Kumbulla. In dubbio per l’Udinese

Come rivelato da mister Paulo Fonseca, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese, il difensore Marash Kumbulla ha accusato un problema in allenamento, ed è’ in dubbio per il lunch-match dell’Olimpico. Si scalda Cristante che come annunciato dal mister, prenderebbe posto al centro della difesa con ai suoi lati Mancini e Ibanez.

foto: Instagram personale