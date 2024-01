Roma, problemi per Dybala: cambio forzato all’intervallo

Brutte notizie per José Mourinho al termine della prima frazione di gioco. Problemi, di nuovo, per Paulo Dybala. L’argentino è uscito all’intervallo, non per scelta tecnica per un problema fisico. Appena prima del 45′ la Joya era andato a parlare con lo staff medico della Roma, come riporta Mediaset, facendo una smorfia per annunciare un problema. Dybala non è poi rientrato nella ripresa, rimane da capire la natura del problema.

Foto: Instagram Roma