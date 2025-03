Roma, problemi muscolari per Abdulhamid. Tre settimane di stop

Nuovi problemi infortuni in casa Roma. Dopo gli impegni con le rispettive nazionali, sono diversi i giocatori infortunati. Gli esterni Saud Abdulhamid e Anass Salah-Eddine infatti sono tornati malconci dalle nazionali: il primo ha riportato una lesione muscolare e dovrà restare fermo per circa tre settimane, mentre il secondo andrà valutato dopo aver lasciato il ritiro dell’Under 21 dei Paesi Bassi per un problema al piede. Anche il centrale Evan Ndicka è rientrato in anticipo, ma a causa di alcuni problemi intestinali.

Foto: Instagram Roma