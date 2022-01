Roma, primo tempo da urlo contro l’Empoli: doppietta di Abraham, Oliveira e Zaniolo. All’intervallo è 4-0

Al Castellani la Roma è avanti di ben quattro gol dopo 45′ in casa dell’Empoli. La gara si sblocca a favore dei giallorossi al 23′ con il gol di Abraham. Dopo la mezz’ora di gioco la squadra di Mourinho ha sfruttato il momento positivo segnando ben tre gol in nemmeno dieci minuti ancora con l’attaccante inglese (17 reti in campionato) e poi con Oliveira e Zaniolo. Empoli travolto e non pervenuto.

FOTO: Instagram Roma