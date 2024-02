Roma, presentata la lista Uefa: ci sono Angelino e Baldanzi. Resta fuori Huijsen

La Roma ha presentato ufficialmente la lista Uefa per la fase a eliminazione diretta della Europa League 2023-2024. Escono dalla lista Uefa della Roma Belotti e Kumbulla (ceduti, rispettivamente, a Fiorentina e Sassuolo) entrano Azmoun e i due nuovi acquisti Angelino e Baldanzi. Restano fuori Kristensen, come a settembre, e Huijsen. La Roma poteva inserire fino a tre giocatori nuovi, come da regolamento, anche se le uscite erano state solo due. Questo perché nella lista A di settembre erano stati messi 20 giocatori (il massimo è 25), a cui aggiungere i 4 nella lista B (Under 21, con due anni di formazione nel club).

Foto: Instagram Roma