Roma-Porto: tre assenti per Anselmi

Domani, alle ore 18:45, andrà in scena la sfida tra Roma e Porto, valida per il ritorno dei playoff di Uefa Europa League. Tutto ripartirà dal risultato confezionato all’andata, ovvero l’1-1, con i giallorossi che vorranno vincere a tutti i costi di fronte al loro pubblico. Ma questo nulla toglie alla compagine portoghese che, però, avrà qualche defezione nell’importante appuntamento europeo. Nella seduta di rifinitura odierna, infatti, non sono stati presenti per infortuni diversi Martim Fernandes, Marko Grujic e Vasco Sousa. Proprio per questo motivo, il tecnico della compagine portoghese, Anselmi, ha chiamato due giovani: Joao Teixeira e André Oliveira.

FOTO: Instagram Anselmi