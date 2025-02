Roma-Porto, l’Uefa chiude due settori della Curva Nord dello Stadio Olimpico. La nota

Giovedì alle ore 18:45 la Roma affronterà il Porto nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. La UEFA ha infatti punito i tifosi capitolini in seguito ai disordini accaduti nella partita contro l’Eintracht Francoforte e ha disposto la chiusura dei settori 48 e 49 della Curva Nord.

Tramite una nota ufficiale la Roma ha fatto chiarezza sulla vicenda e ha deciso di spostare tutti coloro in possesso di un biglietto in quei posti nei settori 46-47. Ecco il comunicato: “A seguito della notifica ricevuta dalla UEFA in merito ai fatti accaduti durante la partita all’Olimpico con l’Eintracht Francoforte, l’AS Roma informa i propri tifosi che è stata disposta la chiusura parziale della Curva Nord (settori 48-49). Di conseguenza, tutti i tifosi in possesso di un biglietto di quei due settori riceveranno via e-mail un nuovo tagliando con posti assegnati nei settori 46-47, sempre di Curva Nord. Il biglietto verrà inviato, entro la giornata di martedì 18 febbraio, allo stesso indirizzo e-mail utilizzato durante l’acquisto. Il Club invita quindi i tifosi a controllare la propria casella di posta elettronica e a presentarsi allo Stadio Olimpico con il nuovo biglietto ricevuto, in quanto il precedente non sarà più valido”

Foto: sito Roma