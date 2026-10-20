Roma, poker allo Slovan Bratislava (Hermoso, Molina, Pisilli e Malen). Napoli, 4-3 al Bodo: Politano, doppio McTominay e un autogol
20/10/2026 | 22:55:29
La Roma si sblocca anche in Champions, 4-0 allo Slovan Bratislava. Primo tempo tutto a tinte giallorosse, con i gol di Hermoso e Molina. Nella ripresa arrivano prima il 3-0 firmato da Pisilli dopo un pallone recuperato in area da Malen. Poi è l’olandese a calare il poker dal dischetto per la prima vittoria giallorossa in questa Champions.
Vince anche il Napoli, 4-3 al Bodo. Campani in vantaggio dopo neanche un minuto con Politano. Poi la reazione dei norvegesi che pareggiano con Hauge. McTominay raddoppia di destro anche grazie a una deviazione al 60′, ma due minuti più tardi arriva il 2-2. Helmersen pareggia con un diagonale mancino. Ancora McTominay di testa fa doppietta e riporta avanti i suoi superando Sjovold sul cross dalla trequarti di Politano. All’88’ Giovane trova la deviazione di Bjortuft per il 4-2. Fet segna al 93′, ma finisce 4-3.
foto x roma