Buona prova per la Roma di José Mourinho che batte l’Estrela in Portogasllo per 4-0. Capitolini che schierano Dybala come falso nueve e con la “Joya” che realizza i primi due gol della sfida, indirizzando la partita.

A chiudere i conti nella ripresa i gol di Llorente e Bove per una buona prova dei giallorossi.

Foto: Instagram Roma