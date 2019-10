Roma, pesanti stop per Cristante e Kalinic: gli esiti degli esami

Due tegole pesantissime in casa Roma. Sono stati effettuati gli esami strumentali per determinare le condizioni di Bryan Cristante e Nikola Kalinic, usciti anzitempo dalla sfida di ieri a Marassi contro la Sampdoria. E, per i colori giallorossi, l’esito non è dei più confortanti.

Per l’attaccante croato la diagnosi ufficiale è di una frattura della testa del perone, per la quale comunque non sarà necessario l’intervento chirurgico. Il centrocampista ha rimediato un distacco del tendine dell’adduttore destro. Si prevede, quindi, un lungo stop per entrambi.

Foto: Roma Twitter