Roma, pesante ko in amichevole con il Cadice. Finisce 3-0 per gli spagnoli

Parte male il ritiro della Roma in Portogallo in preparazione al ritorno in campo per gennaio. I giallorossi, sono stati battuti 3-0 dal Cadice, hanno mostrato le solite lacune, con l’attacco mai pericoloso e i banali errori in difesa, soprattutto con le incertezze di Svilar tra i pali. Squadra anche nervosa, e rimasta in dieci per gran parte della gara per l’espulsione di Vina.

A decidere la gara le reti al 23′ di Alcaraz, al 68′ Bongonda, al 90’+3 di Negredo.

Foto: Instagram personale