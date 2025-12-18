Roma, perché in attacco possono arrivarne almeno due

18/12/2025 | 17:40:33

La Roma vuole rinforzarsi a gennaio, magari giocando di anticipo per non arrivare agli ultimissimi giorni. Si spiega in questo modo il fatto che i motori siano stati accesi da oltre un mese per Zirkzee, ieri sera abbiamo svelato che i lavori stanno procedendo in modo serrato anche per Giacomo Raspadori, l’idea sarebbe quella di fare almeno un doppio colpo come anticipato e con conferme di tutti i tipi anche sui nomi nelle ultime ore. Tutto questo perché la Roma ha bisogno di colpi veri, considerato che diverse situazioni sono in bilico, compresa quella di Dybala che potrebbe pure restare a gennaio ma che è destinato presto a salutare avendo un contratto in scadenza. Ma dalle operazioni in entrata dipende il futuro di Baldanzi (il Verona in pressing più di altri club), quello di Bailey (poco convincente e spesso infortunato), tenendo conto che lo stesso El Shaarawy ha il contratto in scadenza tra pochi mesi. E senza dimenticare che uno dei due attaccanti centrali potrebbe salutare, in queste settimane Gasperini sta insistendo su Ferguson in attesa del rientro di un Dovbyk comunque in bilico. La Roma ha seguito e sta seguendo diversi talenti per la prospettiva (per esempio Giovane), ma ha bisogno di certezze per rendere affascinante la seconda parte della stagione.

foto x atletico