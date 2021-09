Roma, per Zaniolo nessuna lesione. Sospiro di sollievo per Mourinho

La Roma e José Mourinho tirano un sospiro si sollievo in merito alle condizioni di Nicolò Zaniolo. Il giocatore, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un problema muscolare, è stato sottoposto a una visita specializzata e ad esami strumentali che non hanno riscontrato alcuna lesione.

Zaniolo potrebbe anche essere a disposizione per la gara con il Sassuolo.

Foto: Sito Roma