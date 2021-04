Roma, per Smalling visita specialistica in Spagna dal prof. Cugat

Per cercare di risolvere i suoi problemi, il difensore inglese della Roma, Smalling è andato a farsi visitare in Spagna, a Barcellona. Toccata e fuga per recarsi dallo specialista, professor Cugat, dal quale si era anche recato Dybala qualche settimana fa e lo stesso Zaniolo.

La decisione è stata presa di concerto con la società e lo staff tecnico. Smalling proseguirà le cure concordate puntando al ritorno in campo in Europa League.

Foto: Twitter Roma