Roma, per Smalling escluse lesioni al flessore

Buone notizie in casa Roma sul fronte Smalling, costretto a lasciare anzitempo il campo nel ritorno delle semifinali di Europa League, giovedì sera contro il Manchester United. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore inglese hanno escluso lesioni al flessore.

Stop non molto lungo per il difensore che potrebbe tornare anche in vista del turno infrasettimanale o per settimana prossima, alla penultima giornata di campionato.

Foto: Twitter Roma