Roma, per Dybala scongiurato l’intervento al ginocchio. La Joya punta la Juve

19/02/2026 | 16:12:21

Arrivano aggiornamenti riguardo le condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è fuori da inizio febbraio a causa di un problema al ginocchio che gli ha già fatto saltare le gare di campionato contro Udinese, Cagliari e Napoli. Sebbene in un primo momento fosse trapelata anche l’ipotesi di un piccolo intervento chirurgico per risolvere i fastidi della Joya, non sembrano in realtà questi i piani della Roma, infatti non sono previsti alcuni interventi chirurgici per il calciatore.

La risonanza magnetica non ha evidenziato problemi curabili con un’operazione e per questo Dybala sta svolgendo il proprio recupero come previsto inizialmente. L’attaccante argentino punta la sfida contro la Juventus in programma il 1 marzo alle 20.45.

Foto: sito Roma