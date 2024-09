Buone notizie in casa Roma in merito agli infortuni di ieri sera. Avevano lasciato il campo anzitempo, infatti, Paulo Dybala e Celik. I due hanno svolto gli esami strumentali stamattina che non hanno evidenziato lesioni o problemi muscolari, solo affaticamento. Quindi filtra ottimismo per domenica. Col Venezia, però, potrebbero restare lo stesso fuori. Sospiro di sollievo, quindi, in casa giallorossa.

Foto: Instagram Roma