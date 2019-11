Roma, Pau Lopez titolare con la Spagna: “Competo con due portieri top”

Nella serata di ieri, Pau Lopez ha giocato dal primo minuto la sfida in cui la Spagna ha travolto Malta per 7-0, trovando la maglia da titolare della Roja per la prima volta in carriera, a distanza di un anno dall’esordio.

Al termine del match, l’estremo difensore della Roma ha voluto ringraziare il proprio allenatore: “Ringrazio il ct Moreno per l’opportunità, sono molto felice. Competo con due portieri di altissimo livello e provo a sfruttare tutte le opportunità che mi si presentano. Venire in nazionale per me è un premio. Ho avuto pochi problemi con Malta, non sono dovuto quasi mai intervenire”.

foto: Pau Lopez Twitter