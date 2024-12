Alle 12.30 all’Olimpico, la Roma ospita il Parma in una gara delicata per entrambe, reduci da risultati non positivi.

Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemakers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dobvyk. All. Claudio Ranieri

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Haj Mohamed; Man, Hernani, Almqvist; Bonny. All. Fabio Pecchia

Foto: Wikipedia