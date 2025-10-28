Roma-Parma, le curiosità: giallorossi miglior difesa, crociati ancora a secco fuori casa

Alle 18:30 di domani 28 ottobre il match tra Roma e Parma.

Ecco alcune curiosità:

-La Roma è la squadra che ha vinto più di tutti in Serie A contro il Parma: su 56 precedenti sono 35 le vittorie giallorosse, 10 pareggi e 11 vittorie dei crociati.

-La Roma ha perso tre partite casalinghe di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dall’aprile 2011.

-La Roma ha la migliore difesa del campionato, solo 3 gol subiti in otto giornate.

-Il Parma è l’unica squadra a non avere ancora segnato in trasferta.

Foto: X Roma