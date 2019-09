Roma, parla Pellegrini: “Vogliamo tornare in Champions, ma non ci poniamo limiti”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima gara contro il Sassuolo: “I complimenti ricevuti da Totti, Di Biagio e Mancini? Fanno sempre piacere, si lavora per migliorare e quando arrivano complimenti da persone così importanti fa piacere. Sassuolo? Dobbiamo vincere, è fondamentale anche perché giochiamo in casa. Fonseca? Lavoriamo tutti i giorni per migliorare. Sono molto contento di ciò che ci chiede il mister, avere sempre il pallino del gioco, non sei mai sottomesso all’altra squadra, mi piace molto questo. Adesso è il momento di mostrare ciò che stiamo facendo in allenamento, è ora di vincere. Obiettivi? Vogliamo migliorare ma è anche normale e giusto dire che dobbiamo giocare la Champions. Questo il primo obiettivo, ma non ci poniamo limiti”.

Foto: Twitter ufficiale Roma