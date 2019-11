Roma, parla Pellegrini: “Champions? E’ il nostro obiettivo primario. Florenzi merita un applauso”

Lorenzo Pellegrini, dopo l’infortunio rimediato nella gara contro il Lecce che gli è costato la frattura del quinto metatarso del piede destro, è pronto a tornare in campo nella gara contro il Brescia. Il centrocampista della Roma ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e inizialmente ha voluto elogire i suoi compagni: ”Una grande squadra. Ciò che hanno fatto i ragazzi è indescrivibile: giocare così tante partite ravvicinate, sempre gli stessi… Non è facile, ho ritrovato una squadra con qualche consapevolezza in più”. Sull’obiettivo Champions:” Impossibile dirlo ora e forse sarà difficile dirlo anche alla penultima giornata. Di certo noi vogliamo andarci e faremo di tutto per riuscirci. È il nostro obiettivo primario”. Su Florenzi: “Ale vive questo momento da campione, non si è mai lamentato e ha sempre messo la squadra prima di tutto. Sta lavorando per convincere il mister, ma merita un applauso. Ci sta insegnando tante cose”.

Foto: Profilo Twitter Roma