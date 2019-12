Roma, parla Mkhitaryan: “È stato bello tornare in campo, gruppo fantastico e mi sono inserito subito”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma tornato ieri a Verona dopo l’infortunio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Roma Tv: “Ora sto bene, mi è mancato giocare, è stata dura rimanere fuori due mesi. Adesso sto bene, è stato bello tornare in campo. Vincere ieri era importantissimo, anche se non abbiamo giocato benissimo”.

Il Verona è stato un avversario duro?

“Sapevamo che il Verona è una squadra molto aggressiva, ma eravamo pronti. Sapevamo come giocano, li abbiamo studiati e sapevamo cosa fare”.

La Roma ha ancora margini di miglioramento?

“Sì, il gruppo è nuovo, l’allenatore è nuovo e possiamo ancora migliorare. Il campionato è lungo e vogliamo vincere ogni partita. Possiamo farlo solo seguendo il mister”.

È stato facile inserirsi in squadra?

“Sì, grazie alle mie caratteristiche, a quelle dei compagni e al lavoro del mister. Tutti i giocatori remano nella stessa direzione ed entrare in questa squadra non è stato difficile, agendo sia da trequartista che da punta all’occorrenza”.

Qual è il punto di forza di Fonseca?

“Non posso dirlo in tv, non posso rivelarlo agli avversari. A fine stagione potremo dire quale sarà stato il punto di forza di Fonseca”.

Foto: Roma Twitter