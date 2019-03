Roma, parla Massara: “Questo gruppo ci darà tante soddisfazioni. Monchi? Ha lasciato…”

Frederic Massara, nuovo direttore sportivo della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Quello che ci ha lasciato Monchi è un gruppo che ci darà molte soddisfazioni. Detto questo, il direttore ha lasciato una grande professionalità e una dedizione a questa società, ma anche la sofferenza per i risultati di questa stagione. Noi ora abbiamo il dovere di trasformare questa sofferenza in energia positiva da riversare nelle prossime dodici gare. Arrivare quarti cambia le strategie? Per tutte le società di Serie A arrivare tra le prime quattro è fondamentale, ma non dimentichiamo che la Roma è una società solida che nelle ultime due occasioni in cui non si è qualificata per la Champions League è arrivata poi sempre seconda nell’anno successivo. Più che alle prossime dodici, dobbiamo pensare all’Empoli perché sarà una gara delicata”.

Foto: Twitter ufficiale Roma