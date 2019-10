Roma, parla il vice di Fonseca: “Partita difficile. Kluivert? Espulsione strana”

Nuno Campos, vice di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo lo 0-0 contro la Sampdoria: “E’ stata una gara difficile con circostanze complicate che l’hanno reso ancora più dura. Abbiamo avuto qualche infortunio, abbiamo fatto dei cambi ma non abbiamo creato molte occasioni. Dietro siamo stati sicuri, ci è mancato l’ultimo passaggio e forse il risultato sarebbe stato diverso. Un’altra questione è l’inesperienza di alcuni giocatori che abbiamo, siamo in un processo di crescita ed è normale. Sugli infortuni muscolari? Oggi non c’entrano, per Kalinic si è trattato di una botta, Cristante è tornato dal nazionale con un problema al pube ma non dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave. L’espulsione di Kluivert? Ci stiamo lavorando su tutti i cartellini subiamo però i due gialli presi di Kluivert mi sembrano un po’ strani”.

Foto: Twitter ufficiale Roma