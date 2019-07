Roma, parla Fonseca: “Manca un difensore centrale. Su Dzeko e Zaniolo…”

Dopo l’amichevole vinta dalla sua Roma contro il Perugia (3-1), il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa: “Zaniolo? Può ricoprire più ruoli, vista l’assenza di Pastore non avevamo alternative. Dzeko? È qui con noi, è un nostro calciatore. Posso dire che ha lavorato molto forte e molto bene, non ho visto un singolo segnale che non sia anima e corpo con noi che è quello che chiedo non soltanto a lui, ma anche ai nostri calciatori. Cosa manca alla Roma? È evidente che non sono totalmente soddisfatto, siamo all’inizio di un processo, ci sono cose che vanno perfezionate. Oggi si è visto un atteggiamento propositivo, ma non abbiamo gestito bene la palla, la perdevamo in fretta. Nel secondo tempo ho visto una squadra più in linea con quello che chiedevo, ha saputo cadenzare il ritmo di gioco, è chiaro che dopo tre settimane di lavoro ci siano molte cose da migliorare. Ho visto un’apertura da parte dei giocatori. Cosa manca? Mancano tante cose, una squadra è un processo che non termina mai. Mi piacerebbe restare a parlare di cosa dobbiamo migliorare, mi limito a dire che quel che voglio dalla squadra è più quello che abbiamo visto nel secondo tempo. In questo momento è evidente che ci manchi un centrale. In tema di centravanti abbiamo Dzeko e Schick, la priorità è un difensore centrale”.

Foto: Twitter ufficiale Roma