Roma, parla Fonseca: “Champions, non ci arrendiamo. Kluivert? Punto su di lui per il futuro”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni del portale portoghese Publico, in vista della ripresa del campionato: “Champions? L’Atalanta è molto forte ed è la nostra rivale principale. L’obiettivo è la qualificazione alla Champions League, ma le quattro che ci precedono in classifica sono forti. Lo è anche l’Atalanta, anche se non bisogna arrendersi: il campionato è imprevedibile. Futuro? Sono estremamente felice a Roma. Amo il club, amo i tifosi, amo la città. Mi piacerebbe restare per molti anni, è un club enorme. Non è facile trovare una passione così grande come qui a Roma. Kluivert e il papà? Sono diversi. Papà era un grande giocatore, un grande attaccante. Justin ha le qualità per essere un giocatore dello stesso livello. È uno dei giovani su cui la Roma conta per il futuro”.

Foto: Twitter ufficiale Roma