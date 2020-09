Roma, parla Fienga: “Diawara? Ci difenderemo. Nessun caso Fonseca”

Oggi la Roma ha presentato ufficialmente Pedro. Ma a tenere banco sono altre questioni, su cui ha parlato l’ad dei giallorossi, Guido Fienga, durante la conferenza stampa dedicata all’attaccante:

“Il caso Diawara è nato da un nostro errore fatto in buona fede e che non ha recato alcun vantaggio alla Roma. Non bisognava inserire alcun giocatore non tesserato come lo fu per il Sassuolo. Sulla base di questo la Roma credo abbia il diritto di difendersi. Sentire organi federali esprimersi in anticipo sul giudizio, ironizzando un po’, ci lascia sorpresi, come se il diritto alla difesa sia inutile. Ci dispiace per quello che abbiamo sentito. Riteniamo che il caso del Sassuolo sia diverso e che il giudizio futuro sia fatto in serenità e indipendenza con lo stesso rispetto con cui noi rispettiamo gli organi federali e la giustizia.

Fonseca il bilico? Chiariamo subito: l’allenatore della Roma, Fonseca, non è mai stato un tema aperto. È il nostro allenatore, con lui è partito un progetto lo scorso anno e stiamo partendo quest’anno con una stagione di esperienza in più.

Paratici ds della Roma? È una posizione vacante e quanto prima dovrà essere ricoperta dalla persona che riteniamo più competente per il club. Ho sentito il suo nome e credo sia irrispettoso nei suoi confronti fare questo tipo di commenti. Per noi è un direttore sportivo di un nostro avversario e tale resta, anzi speriamo di batterlo domenica.

Dzeko? Siamo certi che domenica farà il massimo e speriamo che questi rumors gli diano motivazioni in più”.

🎙️ La conferenza stampa di presentazione di @_Pedro17_ https://t.co/sUrnMDlx07 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 25, 2020

Foto: sito Roma