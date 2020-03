Amadou Diawara, centrocampista della Roma, manda un messaggio in favore della campagna di raccolta fondi per aiutare lo Spallanzani nella lotta al Coronavirus: “Abbiamo già donato in tanti per aiutare chi combatte il Coronavirus. Manca poco per il nostro obiettivo, non fermiamoci adesso: aiutiamo lo Spallanzani”.

Foto: Twitter Roma