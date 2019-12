Roma, parla De Sanctis: “Vogliamo tenere Smalling, stiamo cercando una soluzione”

Morgan De Sanctis, team manager della Roma, ha parlato anche del futuro di Smalling ai microfoni di Sky Sport a pochissimi minuti dalla partita contro il Wolfsberger: “Nell’ultimo periodo abbiamo riconquistato una solidità importante, ci siamo prefissati di avere un equilibrio che probabilmente ci darà risultati. Florenzi? È evidente che la società sia molto forte, come lo è la figura dell’allenatore, che viene spesso citata dai giocatori, che ne rispettano le scelte. Anche in considerazione al caso singolo di Florenzi sono sempre stati significativi i suoi comportamenti e le sue parole. Siamo soddisfatti di come questo gruppo sta rispondendo a delle aspettative che una piazza come Roma deve sempre avere, e che in alcuni casi ha disatteso. Ci fa piacere venga sottolineata questa cosa, perché c’è differenza con situazioni passate. Va dato merito a Fonseca, i calciatori ce la stanno mettendo tutta per acquisire le sue direttive. La squadra risponde sempre bene, avremmo voluto ci fossero state meno assenze, in modo che l’allenatore potesse avere più continuità. Ma è stata anche un’opportunità, è un gruppo che nelle difficoltà è sempre riuscita a trovare forza morale. Il futuro di Smalling? La società sta cercando di trovare una soluzione che faccia felici tutti. Da parte nostra c’è una volontà forte, poi bisogna fare i passi giusti, senza farsi prendere dalla frenesia, confidando in quello che è il sentimento del giocatore, che ribadisce quotidianamente che a Roma sta bene”.

Foto: Twitter ufficiale Roma