Roma, Paredes ammonito contro il Porto: era diffidato. Salterà l’andata degli ottavi

La Roma esulta dopo il 3-2 ai danni del Porto per gli ottavi di finale di Europa League conquistati. Claudio Ranieri però non avrà a disposizione Leandro Paredes per la prossima sfida perché l’argentino era diffidato ed è stato ammonito. Salterà dunque il primo match contro l’Athletic Club o la Lazio. Domani ci sarà il sorteggio che determinerà l’avversaria dei giallorossi.

Foto: Instagram Paredes