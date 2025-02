Roma, ottimismo per il rinnovo del centrocampista Romano

Blindare i propri talenti in ottica futura. Questo è l’obiettivo che la Roma sta dimostrando di voler portare a termine con Alessandro Romano. Il centrocampista giallorosso infatti, secondo quanto riportato da Lorenzo Canicchio, si troverebbe a un passo dal rinnovo con la compagine capitolina. Questa settimana potrebbe già arrivare la fumata bianca per il classe 2006 che, almeno per il momento, è uno dei talenti più cristallini nel ruolo di playmaker e uno dei punti fermi della Svizzera. In questa stagione il 18enne ha collezionato 17 presenze con la maglia giallorossa nelle quali ha trovato per due volte la via del gol e un passaggio vincente.

FOTO: sito Roma