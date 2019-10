Roma, operazione ok per Pellegrini. La nota e i tempi di recupero

“Dopo la frattura del quinto metatarso del piede destro, questa mattina Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto a sintesi della frattura del quinto metatarso destro. L’intervento, eseguito a Villa Stuart dal Prof. Santucci e in presenza del Responsabile Sanitario del Club Andrea Causarano, è perfettamente riuscito ed è presumibile il recupero agonistico in 60 giorni”, con questa nota la Roma ha fatto ulteriore chiarezza in merito alle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini, operatosi per la frattura del quinto metatarso destro e recuperabile in 2 mesi.

Foto: Roma Twitter