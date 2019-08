Roma, Olsen verso il Montpellier. E si riapre Nzonzi-Monaco

Robin Olsen si appresta a lasciare la Roma dopo una stagione ben al di sotto le aspettative. Il portiere svedese non è stato convocato da Fonseca per la sfida amichevole in programma domani contro il Real, ennesima conferma che la trattativa con il Montpellier – dopo le parole del presidente del club francese – è ormai in dirittura. Operazione in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva vicina agli 8 milioni. Presto Olsen lascerà la Capitale e inizierà al sua avventura con il Montpellier. Intanto, nelle ultime ore si è riaperta la pista Nzonzi-Monaco: il centrocampista era un vecchio obiettivo del club del Principato, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti, una situazione da monitorare con attenzione in attesa di sviluppi.

Foto: zimbio