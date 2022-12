Roma, Olimpico sold-out per la gara del 4 gennaio contro il Bologna

La Roma ricomincerà la stagione il 4 gennaio contro il Bologna all’Olimpico con un sold-out. Lo annuncia il club sui profili social, affermando come il popolo giallorosso ha risposto presente in massa, dopo la sosta per il Mondiale.

Inizieremo il 2023 così 💛❤️ Roma-Bologna è sold out! 🏟️#ASRoma pic.twitter.com/uV2he4qYbj — AS Roma (@OfficialASRoma) December 26, 2022

Foto: twitter Roma