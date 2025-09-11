Roma, oggi esami per Wesley. Ma con il Torino dovrebbe giocare Rensch

11/09/2025 | 09:39:39

In casa Roma c’è apprensione per le condizioni dell’esterno brasiliano Wesley. Il giocatore ha accusato un fastidio a un ginocchio nel corso del riscaldamento con la Nazionale brasiliana. Wesley sarà sottoposto oggi agli esami di rito per il problema accusato. Nella Capitale sperano che si tratti di una semplice infiammazione. Ad ogni modo, la Roma sembra non voler rischiare il giocatore e infatti per la gara con il Torino scalda i motori Rensch, che dovrebbe giocare titolare.

Foto: sito Roma