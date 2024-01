Roma, numeri di una crisi: una vittoria nelle ultime 7 di campionato

La Roma esce sconfitta nettamente da San Siro nella sfida con il Milan. Ennesimo scontro diretto fallito per i giallorossi, che hanno battuto solo il Napoli nelle sfide al vertice, nel girone di andata, per poi raccogliere solo sconfitte o pareggi. Roma reduce da una sola vittoria nelle ultime 7 in campionato, quella appunto con il Napoli il 23 dicembre.

I giallorossi faticano enormemente negli scontri diretti, dimostrano poca qualità e difficoltà a creare palle gol e innescare Lukaku, soprattutto quando manca Dybala.

La Roma è scivolata al nono posto, 29 punti, con il Torino che è in scia a -1. Numeri non da grande squadra, e se ci si mette il ko nel derby di Coppa Italia, i numeri sono eloquenti, di un momento di crisi assoluta per i giallorossi. Come ha detto Belotti, il fondo è stato toccato.

Mourinho rischia, si giocherà tutto nelle prossime gare che diranno tanto sul futuro della Roma.

Foto: sito Roma