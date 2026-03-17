Roma, notte di terrore per El Aynaoui. Rapinato e sequestrato in casa con la famiglia

17/03/2026 | 11:53:37

Notte di terrore per il centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui. Il giocatore, infatti, ha subito una rapina con tanto di sequestro di persona nella sua abitazione in zona Castel Fusano. A pochi chilometri da Trigoria, nel quartiere dove vivono tanti calciatori giallorossi. E che purtroppo è stata già teatro di tante rapine in questi anni. Intorno alle 3 di notte una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e con il volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori poi hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la rispettiva fidanzata. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Sul posto è accorsa la polizia che sta indagando sull’accaduto.

Foto: X Roma