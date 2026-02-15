Roma, non basta la doppietta di Malen. Il Napoli rimonta due volte e pareggia con Alisson Santos

15/02/2026 | 22:41:12

Pari show al Maradona tra Napoli e Roma, finisce 2-2. La squadra di Gasperini scappa due volte, ma il Napoli riprende i giallorossi. Non basta la doppietta di Malen, la squadra di Conte pareggia prima con Spinazzola e nella ripresa con la prima rete di Alisson Santos. Finisce 1-1 il primo tempo tra Napoli e Roma al Maradona. Dopo un avvio di personalità, la Roma la sblocca dopo 7 minuti al Maradona. Zaragoza viene pescato in profondità da Mancini. Lo spagnolo entra in area e serve Malen che di prima intenzione buca Milinkovic-Savic. Al 40′ arriva il pareggio del Napoli con Spinazzola tira dalla distanza e trova la deviazione vincente di Celik che inganna Svilar. Nella ripresa la Roma ritrova il vantaggio ancora con Malen, al quinto gol in giallorosso. Malen serve in profondità Wesley. Rrahmani prova a riprenderlo, ma cade e frana addosso il brasiliano. Dal dischetto Malen trasforma il momentaneo 2-1 della Roma. All’82’ Alisson Santos trova il primo gol con la maglia del Napoli. Hojlund riceve e appoggia per Gilmour. Lo scozzese verticalizza subito per Santos che supera Mancini e da fuori area buca Svilar: è il gol del 2-2. Il Napoli scivola a -11 dall’Inter.

foto x roma