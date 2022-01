Roma, nessuna lesione muscolare per Pellegrini. Tornerà a disposizione dopo la sosta

Lorenzo Pellegrini ha effettuato gli esami strumentali questa mattina a Trigoria. Non sono state evidenziate lesioni muscolari ma un’infiammazione alla cicatrice del vecchio infortunio. Salterà il Lecce in Coppa Italia e l’Empoli. Tornerà a disposizione di Mourinho dopo la sosta, il 6 febbraio contro il Genoa allo stadio Olimpico. Sospiro di sollievo per il capitano giallorosso che aveva avvertito un problema durante il riscaldamento prima della sfida di ieri con il Cagliari e ha deciso di tornare negli spogliatoi.

Foto: Sito Roma