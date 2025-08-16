Roma-Neom, le formazioni ufficiali
16/08/2025 | 16:08:37
La Roma si appresta a scendere in campo contro la formazione saudita del Neon. Di seguito le scelte di Gian Piero Gasperini e Christophe Galtier: Roma (3-5-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini. Neom (4-4-1-1): Bulka; Malik, Hegazy, Zeze, Abdi; Bouabre, Koné, Abbas, Benhrama; Hajji; Lacazette. All.: Galtier.
Panchina iniziale per il chiacchieratissimo Manu Koné.
Foto: Instagram Roma