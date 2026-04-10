Roma nel segno di Malen: tripletta dell’olandese e 3-0 al Pisa. Agganciata la Juve

10/04/2026 | 22:38:54

La Roma batte senza problemi il Pisa, nella gara valida come anticipo di Serie A. Finisce 3-0, nel segno di Malen.

L’attaccante olandese sblocca la gara al 3′. Lancio lungo sulla corsia sinistra di Ndicka sul quale Cherubini non arriva e Caracciolo svirgola. Ne approfitta l’olandese che scatena la sua velocità, si accentra e col destro indirizza la palla sull’angolo più lontano superando Semper.

Al 43′ è 2-0 per i giallorossi, ancora Malen che sigla la nona rete in campionato da gennaio. Un fattore per la Roma.Al 53′, cala il tris la Roma ed è tripletta per Malen. L’attaccante olandese insacca il terzo gol che di fatto chiude la gara. E’ la prima tripletta messa a referto in questa stagione in Serie A, l’attaccante sale a 10 gol in campionato, davvero un colpo importante per la Roma.

Roma che gestisce la contesa senza particolari affanni. Un 3-0 importante che regala nuova energia positiva alla Roma dopo la batosta contro l’Inter a Pasqua.

Roma che sale a 57, appaiando la Juventus al quinto posto, a -1 dal Como. Roma che si mette comoda a seguire i due scontri diretti, Atalanta-Juve e Como-Inter. Per quanto riguarda il Pisa, i nerazzurri restano ultimi a 18 punti, sempre più verso la Serie B.

Foto: sito Roma