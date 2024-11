Dopo il giorno di riposo concesso da Ivan Juric, la Roma è scesa in campo per l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani alle 18.45 contro l’Union Saint-Gilloise nella quarta giornata di Europa League. Assente all’allenamento Ndicka. Vedremo se, adesso, volerà con la squadra verso Bruxelles. Allenamento individuale invece per Mario Hermoso.

Foto: Instagram Roma