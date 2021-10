Tante emozioni ma nessun gol: Roma-Napoli, gara valida per la nona giornata di Serie A, finisce 0-0. Nonostante lo spettacolo e le diverse occasioni da entrambe le parti, le due squadre si dividono la posta in palio. Primo tempo molto equilibrato, con i giallorossi vicinissimi al vantaggio con Abraham al 28′. Nella ripresa azzurri leggermente più frizzanti rispetto agli uomini di Mou, ma alla fine la partita non si sblocca. Il portoghese viene espulso per proteste a metà secondo tempo. Gol annullato ad Osimhen all’89’ per fuorigioco netto. Il nigeriano aveva colpito una traversa al 63′. Dopo il triplice fischio l’arbitro Massa ha sventolato il rosso anche Luciano Spalletti, in circostanze poche chiare.

Foto: Sito Napoli