Roma-Napoli: Spalletti non ha mai vinto contro Mourinho, ma il toscano non perde contro la Roma da quasi vent’anni

Si avvicina il big match tra Roma e Napoli e, soprattutto, il duello tra Mourinho e Spalletti. Sarà il quinto incontro, infatti, per quel che riguarda i due tecnici e con un bilancio che conta quasi tutti pareggi. Per scovare l’unica vittoria in una partita dove sedevano in panchina sia lo Special One che il tecnico toscano, bisogna tornare indietro alla stagione 2008/09, quando il portoghese trionfò proprio all’Olimpico di Roma con la sua Inter. Una sconfitta in sei gare contro il Napoli per lo Special One. E’ successo in Napoli-Inter 1-0 del 26 aprile 2009. Tre pareggi consecutivi nelle ultime tre sfide tra Mou e gli azzurri.

Foto: twitter Napoli