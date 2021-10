Roma-Napoli senza squilli all’intervallo: Abraham vicino al gol

È appena terminato sul risultato di zero a zero il primo tempo di Roma-Napoli, gara valida per la nona giornata di Serie A. Partita equilibrata finora, con gli azzurri leggermente avanti nel possesso palla ma non nel computo dei tentativi verso la porta, che ammonta a quattro ciascuno. L’occasione più clamorosa è capitata ai giallorossi sui piedi di Abraham. L’attaccante ex Chelsea, dopo essersi ben liberato di Rrahmani in area di rigore, ha però concluso a lato a tu per tu con Ospina.

Foto: Twitter Roma